TARQUINIA - Sabato prossimo, 1° febbraio alle ore 11, presso la Biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” nella Sala delle Feste, Tarquinia celebra la Giornata della Memoria con due testimoni d’eccezione. Saranno infatti presenti Lello Dell’Ariccia, scappato da bambino alla razzia nazista del Ghetto di Roma e alla deportazione in Germania e Anna Foa, storica dell’età moderna e autrice di libri sulla storia degli ebrei in Italia e Europa.

«Un appuntamento significativo – spiega Roberto Sacconi per il Direttivo dell’Anpi sez. Tarquinia – per ricordare gli orrori della Shoah e le responsabilità del regime fascista che con le Leggi razziali del ’38 avvio discriminazione ebrei italiani e della Repubblica di Salò che collaborò attivamente ai piani di sterminio nazista. Ma sarà anche un’occasione per riflettere sul valore civile della memoria perché come ammoniva Primo Levi “Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi. La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia».

L’incontro sarà preceduto dai saluti dell’amministrazione comunale e dell’Anpi di Tarquinia, che hanno promosso l’evento, e moderato dell’assessora alla biblioteca comunale, archivio storico e aree archeologiche, Monica Calzolari.

