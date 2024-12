TARQUINIA - Cartà d'identità elettronica Cie: è possibile recarsi presso l'ufficio comunale in via Antica 1 (sportello della Polizia locale), per richiedere il rilascio senza dover effettuare alcuna prenotazione. Il servizio sarà attivo il martedì e il giovedì, dalle 11 alle 12, esclusivamente per le urgenze.

Il servizio è rivolto a chi sia in possesso di una carta di identità scaduta o non abbia altri documenti di riconoscimento in corso di validità e necessiti del rilascio per motivi specifici: furto o smarrimento; salute (es visite, ricoveri, ecc...); viaggi imminenti; partecipazione a gare, appalti concorsi pubblici; iscrizioni scolastiche ed esami.

