TARQUINIA – Ha vinto la “Voce di tutti”. Francesco Sposetti 55 anni, laureato in Scienze Agrarie, è il nuovo sindaco di Tarquinia con il 70,09% delle preferenze pari a 5773 voti.

UNA VITTORIA SCHIACCIANTE Un ampio consenso frutto dei voti compatti del centrosinistra e, probabilmente, di quella fetta di centrodestra scontenta del metodo Giulivi.

Per Alessandro Giulivi si tratta della seconda sconfitta al ballottaggio: anche nel 2007 perse la sfida contro Mauro Mazzola per soli 56 voti. Stavolta netto lo stacco: Giulivi si è fermato al 29,91% delle preferenze, pari a 2464 voti.

Già brindisi nei bar e nella sede di Sposetti, che si è recato davanti ai seggi elettorali per raccogliere gli applausi e le esultanze dei suoi sostenitori.

UNA CAMPAGNA IMPRONTATA SUL DIALOGO Ora il centrosinistra si prepara a governare la città, mentre Giulivi con tanti progetti che aveva in cantiere è costretto a lasciare lo scettro per entrare tra i banchi dell’opposizione.

Sposetti nel corso della sua campagna elettorale ha organizzato incontri tematici, iniziative, gazebo e volantinaggio, cercando di recepire la voglia di cambiamento dei tarquiniesi. I suoi cavalli di battaglia sono stati il dialogo, l’ascolto e la condivisione, tallone d’Achille della giunta Giulivi, e la vittoria è arrivata facile.

LE PROMESSE DA MANTENERE Adesso si tratta di mantenere le promesse. Nelle scorse settimane Sposetti ha più volte annunciato che i primi provvedimenti da sindaco avrebbero riguardato la viabilità, con la riapertura dell’anello nel centro storico e la rimodulazione degli orari della ztl per l’estate per poi procedere ad un ripensamento generale del piano della mobilità. Tra i primi provvedimenti annunciati anche quello di togliere i parcheggi a pagamento alla stazione ferroviaria e al Lido.

Nell’immediato per Sposetti si tratta anche di prendere una decisione importante circa la nuova provincia Porta D’Italia già deliberata da altre amministrazioni del litorale. Una scelta che per Sposetti dovrà essere presa solo dopo attente valutazioni economiche, sociali e culturali e con il coinvolgimento dei cittadini e del consiglio comunale. «Da una parte c’è una continuità territoriale e amministrativa che va da Fiumicino a Civitavecchia in cui si concentrano infrastrutture di livello internazionale come il porto e l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino – ha detto Sposetti - dall’altra ci sono Tarquinia e altri piccoli comuni che dovrebbero definire il loro ruolo all’interno della nuova provincia senza essere schiacciati da città molto più grandi». Tra le priorità di Sposetti, anche un nuovo cimitero comunale e attenzione al servizio di raccolta dei rifiuti, che ritiene di dover rivedere.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE:

10 CONSIGLIERI IN MAGGIORANZA di cui:

5 per il Pd:

Enrico Leoni

Sandro Celli

Patrizia Giorgini,

Emanuele Scomparin

Alice Battellocchi

2 per la lista Civitas:

Alberto Blasi

Giovanni Ciurluini

2 per il Movimento cinque stelle:

Andrea Andreani

Ernesto Cesarini

1 per Alleanza verdi e sinistra:

Piero Rosati

6 CONSIGLIERI ALL’OPPOSIZIONE:

Alessandro Giulivi

Betsi Zacchei (Fdi)

Luigi Serafini (Fdi)

Renato Bacciardi

Alberto Tosoni (Tarquinia Città aperta)

Martina Tosoni (Tarquinia insieme)

Il consiglio, come è noto, potrebbe subire cambiamenti in maggioranza, sulla base della nomina degli assessori che se scelti tra i consiglieri si dovranno dimettere per lasciare il posto ai primi dei non eletti per ciascuna lista interessata.

Lo spoglio dei voti a Tarquinia è iniziato regolarmente, andando avanti velocemente e senza intoppi.

I seggi hanno chiuso alle 15 con un’affluenza del 61,12% pari a 8.398 votanti su 13.741 aventi diritto.

Sezioni scrutinate: 14 su 14

CANDIDATO LISTE ASSOCIATE VOTI % SPOSETTI FRANCESCO 5773 70,09 GIULIVI ALESSANDRO 2464 29,91

Ballottaggio 2024

SPOSETTI FRANCESCO

Sezioni scrutinate 14 su 14

Ballottaggio 2024

GIULIVI ALESSANDRO

Sezioni scrutinate 14 su 14

LO STRISCIONE TARQUINIA LIBERA Non solo cartelli per festeggiare il neo sindaco in strada, sventolati fuori dai seggi elettorali, ma anche uno striscione srotolato dalla finestra del palazzo comunale con la scritta gigante “Tarquinia libera”.

Così i sostenitori di Francesco Sposetti ieri hanno voluto dare un segnale forte di cambiamento, salendo le scale del palazzo di piazza Matteotti per prendere simbolicamente possesso della guida della città.

I COMMENTI «Una fiducia piena, inequivocabile, che i cittadini di Tarquinia mi hanno accordato». Le prime parole del neo sindaco Sposetti. «Spero di poter ripagare la loro fiducia - ha aggiunto Francesco Sposetti - Un risultato importante, andato oltre le mie più rosee aspettative. Tuttavia il sentimento di favore lo sentivo, andando in giro per la città di Tarquinia. Avevo capito che potevamo fare un risultato bello, bello per noi e bello per i cittadini».

Sulla stessa linea i commenti dei sostenitori di Sposetti. «Non potevamo ottenere un risultato migliore - le parole di Alberto Blasi - Un risultato che ci ha dato ragione su ogni cosa, anche l’aver seguito una linea molto soft nel non rispondere alle provocazioni. Inizieremo ad amministrare mettendocela tutta per Tarquinia». «Una forbice elevata, non immaginavamo questo valore così forte e ampio - ha commentato Andrea Andreani - Un risultato che premia il lavoro di una squadra coesa, costruita con il dialogo. Ora ricominciamo a lavorare per riportare al centro la città, le associazioni e tutto il tessuto sociale. Vogliamo riportare la serenità e la voglia di vivere la città». Parla di «sensazioni bellissime - Emanuele Scomparin - la gente vuole festeggiare questo risultato. Abbiamo dato la dimostrazione che lavorando insieme si possono raggiungere traguardi enormi. Ci godiamo la gioia di un traguardo sudato fino all’ultimo secondo. Adesso dobbiamo recuperare un tessuto sociale della città andato sfaldato». «Sapevamo di vincere ma non di stravincere. Abbiamo puntato sulla inclusione e faremo questo - ha detto Piero Rosati - vogliamo sotterrare le trincee alzate in questi cinque anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SPOGLIO:

Sezioni scrutinate: 13 su 14

CANDIDATO LISTE ASSOCIATE VOTI % SPOSETTI FRANCESCO 5301 69,79 GIULIVI ALESSANDRO 2295 30,21

Sezioni scrutinate: 12 su 14

CANDIDATO LISTE ASSOCIATE VOTI % SPOSETTI FRANCESCO 4930 69,90 GIULIVI ALESSANDRO 2123 30,10

ore 15,56:

Sezioni scrutinate: 3 su 14

CANDIDATO LISTE ASSOCIATE VOTI % SPOSETTI FRANCESCO 1227 69,13 GIULIVI ALESSANDRO 548 30,87

ore 15,50:

Sezioni scrutinate: 2 su 14

CANDIDATO LISTE ASSOCIATE VOTI % SPOSETTI FRANCESCO 777 68,28 GIULIVI ALESSANDRO 361 31,72

ore 15,30: Alla sezione 11 netta supremazia di Sposetti:

Sposetti 373 preferenze

Giulivi 197 preferenze

DESCRIZIONE SEZIONI TOTALE ISCRITTI TOTALI VOTANTI % Ballottaggio 2024 14/14 13.741 8.398 61,12

Alle 23 di domenica sera aveva votato il 48,02% degli aventi diritto, pari a 6598 votanti.

Il sindaco uscente Alessandro Giulivi, centrodestra, era sostenuto da cinque liste - Fratelli d’Italia, Forza Italia - Noi Moderati, Udc, Rinascimento e Futura.

Francesco Sposetti, centrosinistra, è sostenuto da quattro liste, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra, e lista civica Civitas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA