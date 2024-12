TARQUINIA - Nell’ambito del piano di valorizzazione della Soprintendenza per il 2024, sono state programmate le aperture straordinarie, per sabato 14 dicembre prossimo, della Tomba del Tifone e della Tomba del Morto a Tarquinia. Con due turni di visita guidata previsti alle ore 15 e alle ore 16. Per visitare le tombe è necessaria la prenotazione entro il 13 dicembre, a sabap-vt-em.tarquinia@cultura.gov.it. Necessario compilare il modulo di liberatoria di responsabilità che si riceverà per mail, da consegnare al momento dell’ingresso. «Si consiglia di indossare scarpe comode per godere del patrimonio archeologico in modo pratico - spiegano gli organizzatori - L’appuntamento imperdibile è al parcheggio della necropoli di Monterozzi. Si tratta di due sepolcri etruschi di straordinaria bellezza». La Tomba del Tifone, a camera ipogea ad uso funerario, fu scoperta nel 1832 già violata. Enorme per dimensioni (alta 2 metri, lunga quasi 13 e larga poco meno di 10), il fulcro risiede nel pilastro centrale, a cui è annesso un altare per il rito, e nei tre ordini di gradoni alle pareti tutt’intorno. Anche la Tomba del Morto è stata scoperta nello stesso anno, in località Calvario. Databile al VI secolo, non è da meno per imponenza: un metro e 80 di altezza per due metri e mezzo di profondità e di larghezza. Sormontata da un tetto a doppio spiovente, la grandezza dello spazio del sepolcro, non impedisce di notare le pitture alle pareti. Le scene dipinte sono pregnanti: quella di suono e danza sul fondo, e l’altra sulla sinistra di preparazione del rituale di commiato al defunto che giace disteso, con varie figure che si congedano dal morto. Dunque un’occasione per approfondire il tema del culto funerario etrusco. Due tombe etrusche che arricchiscono il patrimonio della necropoli tarquiniense di Monterozzi.

