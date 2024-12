TARQUINIA - Anche Palazzo Vipereschi, sede dell'Università Agraria di Tarquinia, sarà aperto al pubblico questo fine settimana nel programma delle “Dimore storiche della Regione Lazio”. (L.R. 20 Giugno 2016, n. 8).

A riferirlo è il presidente dell’ente di via Garibaldi Alberto Tosoni: "Un’apertura straordinaria di Palazzo Vipereschi che ci vede protagonisti sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 in via G. Garibaldi 17 con questi orari; la mattina dalle ore 10,30 alle 11,30 e il pomeriggio dalle ore 15,30 alle 16,30. L'ingresso è libero ed aperto a tutti e sarà possibile visitare le meravigliose architetture ed un’antica cisterna presenti all'interno della struttura che dopo aver passato periodi storici dal 1502 passando dal Pontificato di Urbano VIII, nel 1879 è diventata la sede dell'Università Agraria". Il presidente Tosoni ringrazia i volontari Aeopc che saranno presenti per la sicurezza e invita tutta la cittadinanza e i turisti a partecipare a questa iniziativa regionale e a scaricare l'app dedicata della Regione Lazio.

