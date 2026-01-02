TARQUINIA – Si è svolta venerdì 19 dicembre, a Palazzo Bruschi, l’assemblea dei soci dell’associazione Ardeide, che si propone di diffondere la cultura nel territorio nei suoi molteplici aspetti: storico, artistico, letterario, musicale.

Durante la riunione è stato redatto un bilancio dell’attività e sono state avanzate proposte da parte dei soci riguardo ai progetti futuri. L’assemblea ha votato per l’elezione del nuovo presidente, carica che sarà ricoperta, per l’anno 2026, da Alessandra Boni, che prende il posto dello scrittore Luigi De Pascalis, dimissionario. L’associazione lo scorso anno è stata protagonista, insieme alla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, del progetto “Architettura Viva”, il cui obiettivo mirava a utilizzare gli edifici architettonicamente più rilevanti della città di Tarquinia, promuovendo eventi interdisciplinari in sintonia con le età in cui tali edifici erano stati costruiti.

