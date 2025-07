TARQUINIA – Al via la rassegna estiva “Teatro sotto le Stelle” promossa dal Comune di Tarquinia, che illuminerà le notti della città etrusca con sei appuntamenti all’insegna del grande teatro. Da oggi, 29 luglio, al 18 agosto, il suggestivo chiostro San Marco si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, accogliendo spettacoli di alto livello, protagonisti della scena nazionale, compagnie affermate e testi che spaziano dal classico al contemporaneo. Il programma si apre il 29 luglio, alle 21, con “Il Volpone” di Ben Jonson, con Edoardo Siravo e Francesca Bianco, per la regia di Carlo Emilio Lerici. Scritta nel 1606 e portata in scena lo stesso anno al Globe Theatre di Londra, la commedia è un grande classico del teatro inglese e rappresenta il capolavoro di un autore che, insieme a Shakespeare e a Marlowe, ha dato vita al periodo di maggiore splendore del teatro britannico: il teatro elisabettiano. Protagonisti assoluti sono il denaro e la menzogna, in un parallelo sconvolgente con i nostri tempi, in cui sembra più importante avere ed apparire che essere. Da questi due elementi nasce il senso ultimo della commedia: una visione cinica della natura umana.. I due protagonisti sono Volpone e Mosca. Il primo, un’autentica canaglia votata al male, il secondo, il suo parassita, il grande architetto, che ha la furbizia dei servi del teatro latino e della commedia italiana del Cinquecento, e probabilmente la più grande raffigurazione del personaggio machiavellico nel teatro inglese. Entrambi agiscono con fredda determinazione non curandosi delle ”vittime” che cadono davanti a loro. Per informazioni su costi e prenotazioni dei biglietti: Infopoint 0766 849282.