TARQUINIA - Entrano al bar e seminano il panico. Paura sabato sera per una improvvisa irruzione all’interno di un esercizio situato nel centro storico di Tarquinia, dove alcuni avventori sono stati costretti a darsi alla fuga. Tutto si è svolto in pochi istanti.

Un uomo, presunto truffatore di Cerveteri, attivo nel campo delle ristrutturazioni con il 110%, sarebbe stato cercato da due suoi ex dipendenti che lo volevano incontrare con l’intento di gonfiarlo di botte perchè non li avrebbe mai pagati.

Secondo alcuni testimoni presenti al momento dell’irruzione, i due avevano in mano anche ombrelli pronti ad essere utilizzati come bastoni. In pochi istanti, all’interno del bar, si sarebbe generata paura, con la fuga generale e qualcuno che, nell’intento di domare l’aggressione e di allontanare i facinorosi, sarebbe rimasto lievemente ferito. In poco tempo sono giunti sul posto i carabinieri, ma i protagonisti dell’aggressione se l’erano già data a gambe. I militari sarebbero stati avvisati probabilmente dall’uomo presunto truffatore che avrebbe tentato di trovare protezione dai carabinieri stessi.

