TARQUINIA – Farà tappa anche a Tarquinia il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, l’itinerario che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 attraverserà l’Italia, percorrendo oltre 12.000 chilometri e coinvolgendo più di 300 comuni. La città etrusca sarà protagonista nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, quando la torcia olimpica attraverserà il centro cittadino tra le 16.15 e le 17.00. Il transito interesserà l’ex strada provinciale Porto Clementino, via le Rose, via Giuseppe Volpini, corso Vittorio Emanuele, piazza Giacomo Matteotti, via di Porta Tarquinia e via Ripagretta, dove il corteo si concluderà. Un appuntamento che si preannuncia come una vera e propria festa, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di vivere da vicino uno dei simboli più forti e riconosciuti del movimento olimpico. «Per Tarquinia – dichiara il sindaco Francesco Sposetti – è un onore accogliere la fiamma olimpica. Non si tratta soltanto di una tappa sportiva, ma di un momento di grande valore sociale e culturale, che ci inserisce all’interno di un percorso nazionale fondato su unione, storia e valori condivisi. Siamo certi che la città saprà rispondere con entusiasmo». Sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche l’assessore allo sport Sandro Celli: «Il passaggio della torcia è un simbolo di pace, fratellanza e passione sportiva. Parla in modo particolare ai giovani e rappresenta un’occasione per valorizzare l’intero tessuto sportivo cittadino. Vogliamo che questa giornata sia un momento di aggregazione e che ribadisca i valori dell’impegno, del rispetto e della partecipazione». Il passaggio della torcia olimpica si inserisce in un momento particolarmente significativo per Tarquinia, che ricopre un ruolo di primo piano nell’avvicinamento ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 10 dicembre, infatti, il dossier della candidatura della città e della rete dei Comuni della DMO Etruskey al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 sarà presentato a Milano, presso la Fondazione Luigi Rovati. Negli spazi della Fondazione poi, nell’ambito della mostra “I Giochi Olimpici. Una storia lunga tremila anni”, sarà esposta fino al 27 marzo 2026 la celebre Tomba delle Olimpiadi, tesoro dell’arte etrusca, proveniente dal Museo Archeologico Nazionale.

