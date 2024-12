ALLUMIERE - È stata una settimana intensa di preghiera, momenti liturgici, riflessione e pellegrinaggi quella appena trascorsa ad Allumiere. Nel paese collinare è stata celebrata la Festa della Madonna delle Grazie, che è la patrona della diocesi, in maniera solenne e la chiesa è stata riempita di fiori e candele. Il parroco don Roberto Fiorucci ha dato vita con la comunità di Allumiere a tantissimi momenti intensi di preghiera e comunione. In questi giorni, poi, il Santuario è stato meta di visita da parte del cardinale Comastri e dell'arcivescovo di Napoli Monsignor Domenico Battaglia, i quali hanno visitato il santuario, hanno pregato, hanno celebrato le messe, hanno parlato ai fedeli e si sono vissuti momenti forti ed emozionanti.

L'antica statua della Madonna delle Grazie, incoronata dal papa Giovanni Paolo II, è posta nel santuario delle Grazie su Monte Roncone, che in questi giorni è stato meta di pellegrinaggi di gruppi, di famiglie e di singoli che sono voluti salire dalla Madonna delle Grazie per salutarla e pregare sotto la sua sacra effige. Come ogni anno, sono saliti a piedi dietro la croce illuminata realizzata dal signor Renzi, i pellegrini di Civitavecchia: tra canti e preghiere i pellegrini sono partiti da largo Monsignor D'Ardia a Civitavecchia e, dopo aver fatto alcune tappe, intorno alle tre e mezza del mattino sono giunti stanchi, ma felici, al Santuario e hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta da don Roberto. Nella notte tra il sette e l'otto settembre sono saliti al Santuario anche i pellegrini da La Bianca (a guidare il pellegrinaggio della comunità di La Bianca è stato il nuovo parroco Don Fabio Casilli), da Tolfa e da altri comuni del comprensorio: il gruppo di La Bianca e partito dal piazzale don Egidio Smacchia e insieme al parroco don Fabio passando per il faggeto sono arrivati al Santuario: il giro parrocchiale ha animato il pellegrinaggio e la messa. Il gruppo di Tolfa è, invece, partito dal Santuario della Madonna della Sughera e ad animare il pellegrinaggio e la messa sono stati gli scout dell'Agesci Tolfa 1 di Tolfa.

Il parroco e rettore del santuario della Madonna delle Grazie, don Roberto Fiorucci, ha accolto tutti con calore, si è messo a disposizione per le confessioni e ha celebrato le messe. Sono stati a disposizione dei fedeli anche altri sacerdoti che hanno confessato e celebrato le messe. Molti i fedeli che sono saliti al Santuario venuti con mezzi propri da tutta la diocesi e anche da Roma.

Nel santuario di Allumiere, poi, domenica 8 settembre, è stata celebrata la solennità della Madonna delle Grazie, patrona della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

Dalle ore 6 fino alle ore 12, ogni ora, è stata celebrata l’Eucarestia. Alle 17.30 il vescovo Gianrico Ruzza ha presieduto la Messa Solenne animata dall’associazione Amici della Musica di Allumiere diretti dal maestro Manuel Pagliarini. Alla messa sono stati presenti il sindaco Luigi Landi, altri esponenti dell'amministrazione comunale e le varie autorità e tantissimi fedeli.

La novena di preparazione della festa, organizzata dal parroco e rettore del santuario don Roberto Fiorucci è iniziata lo scorso 29 agosto e ha visto ogni sera la celebrazione eucaristica.

Il primo settembre, nella Messa presieduta dal vescovo Ruzza, c’è stata la commemorazione di fra’ Giovanni Maria Galeotti, fondatore del santuario, nel terzo centenario della morte. Il 5 settembre l’eucaristia è stata presieduta da monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli; il 6 settembre a presiedere è stato il cardinale Angelo Comastri.

