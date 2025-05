CERVETERI - Successo per il concerto di primavera della Salvo D'Acquisto e dei musicisti professionisti del gruppo bandistico cerite. Si tratta di un progetto annuale, un percorso concertistico/bandistico Cerite - come spiegato dal sindaco Gubetti - che ha visto in orari anche extra scolastici, i ragazzi studiare e avvicinarsi, grazie al prezioso lavoro del maestro Augusto Travagliati. «La musica, quel linguaggio universale, unico al mondo, che in questa occasione unisce giovanissimi e adulti, “distanti” da un punto di vista anagrafico ma vicini, vicinissimi, sulle righe degli spartiti - ha aggiunto Gubetti - Da parte mia e di Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura presente insieme a me, complimenti davvero di cuore per Augusto Travagliati, per la docente professoressa Lucrezia Palmitessa, curatrice del progetto insieme al maestro Augusto e per tutti i musicisti (piccoli e grandi!) impegnati in questo bellissimo appuntamento, con la speranza di vederli presto in giro per la nostra città con la divisa del Gruppo Bandistico Cerite».

