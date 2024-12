ALLUMIERE - Archeologia, arte, trekkingminerari, degustazioniscientifiche, musica e teatro: questo e tanto altro nel calendario delle iniziative culturali del Mak (Museo A. Klitsche de La Grange) in programma per questo 2024. Presso il Palazzo Camerale di Allumiere lo scorso 20 febbraio si è inaugurata la nuova stagione del MAK: la terza tappa della programmazione triennale che vede tornare al centro del museo la produzione scientifica, didattica eculturale.

Una articolata azione affidata alla curatela di Lucina Giacopini, direttrice scientifica dell’istituzione: “Sto affrontando il mandato di curatela del Museo come impegno collettivo con l’idea di operare una revisione delle sueattività, in terminidi metodo esistematicità dell’azione culturale, una operazione di uscita dal limbo di un territorio intermedio nel segno della piena fusione tra dimensione umanistica e quella scientifica”.

La nuova stagione si apre verso un pubblico di più ampia dimensione: inaugurazioni, rassegne culturali, nuovi percorsi museali, trekking naturalistici e minerari, giornate speciali, escursioni scientifiche, scienza partecipata, geologia al femminile, teatro all’aperto, un’ampia offerta di iniziative ed eventi per offrire occasioni di incontro culturale di alto interesse.

Da marzo al 7 dicembre i nuovipercorsidell’esposizione museale sono il pernodi MAK insieme: sei

appuntamenti lungo i percorsi divisita alle collezioni accompagnatidalle guide del museo per avvicinarsi con prospettive sempre nuove alle ricerche e agli studi dell’archeologia, alla biodiversità animale e vegetale, alla conoscenza della geologia del distretto minerario dei Monti della Tolfa. E’ tutta dedicata ai bambini in età scolare la consueta collana di laboratori di formazione scientifica: "Talenti Naturali": atelier di cultura, bellezza, natura e saper fare. I laboratori verteranno su temi del tipo: storico, archeologico, naturalistico e minerario creata. Questi laboratori andranno ad ampliare il catalogo formativo annuale: “Un Museo tutto da scoprire”. Trenta gli appuntamenti che si terranno tra aprile e maggio e da ottobre a

novembre nel contesto scenograficocoinvolgentedelle sale delmuseo conle ricostruzioni d’ambiente, i diorami, i modelli scientifici tra l'ascolto attivo di storie, simulazioni e interattività. Si inaugura in esclusiva l’attività di collegamento tra il museo e il territorio dedicata al pubblico specialistico, da aprile il quarto sabato del mese, con i percorsi escursionistici "outdoor". Gli appuntamenti si svolgono presso il Monumento Naturale Regionale “Faggeto di Allumiere” con l'accompagnamento delle Guide Naturalistiche Ambientali, il primo naturalistico, dedicato alla conoscenza delle specie botaniche più significative e dei singoli alberi monumentali, il secondo geo-minerario, dedicato all’attività mineraria ed estrattiva dell’alunite per la produzione dell’allume.

Per il calendario delle attività annuali sono confermate leGiornatespeciali al MAK: il 25 febbraiosi è tenuto il "DarwinDay2024" per celebrare la ricercascientifica, il pensiero razionale e la vita e le teorie del grande naturalista inglese attraverso il linguaggio degli scatti di viaggio di Diego Mantero, che dopo le Galapagos, continua il viaggio sulle

tracce del naturalista inglese a bordo del Beagle alla volta dell’America del sud, in Patagoniae nella Terra del Fuoco. Il 3 marzo lo Spin-off Parco Museo Archeo GeoMinerario partecipa a "Vulcanica" la Giornata della Scienza e dei vulcani, iniziativa di "Ti con zero eps" con tavoli interattivi, materiale didattico e divulgativo dedicata al Cammino dei Vulcani, un percorso di 6 tappe intorno al complesso vulcanico dei Monti Sabatini che nel 2024 estende il cammino alla settima tappa, quella di Allumiere. Si collega così il distretto vulcanico sabatino al distretto minerario dei Monti della Tolfa nel Parco Archeo GeoMinerario. Il 24 marzo e il 23 giugno si svolgerà la prima edizione di "Solatizi & Equinozi", le escursioni scientifiche guidate all’osservazione degli ambienti naturali o seminaturali rifugio e risorsa alimentare per molte specie di animali che dimorano nei prati e pascoli che cambiano volto al cambiare delle stagioni. Il gran finale è il calice di vino al tramonto con vista sul mare. Dal 20 aprile al 20 ottobre saranno cinque gli appuntamenti dedicati a famiglie, studenti e bambini "La Natura a portata di mano", una iniziativa del Sistema Resina Rete dei Musei Scientifici Regionali che a partire dall’evento "Il Villaggio" per la Terra di "Earth Day" a Villa Borghese il 20 e 21 aprile, propone un inedito sistema di fare scienza attravero lo studio delle api con il progetto di Citizen Science "Bees" entomofauna impollinatrice: viaggio esplorativo nel mondo delle api. Toccare, guardare, annusare, studiare, ovvero conoscere per proteggere, un vero progetto di ricerca sull’entomofauna impollinatrice condotto dai biologi di "Buono eps" con il MAK. A partire da maggio fino al 30 novembre 2024, il volto nuovo del MAK è testimoniato dai nuovi allestimenti delle sale espositive: dalla conclusione del progetto di ricerca "Geomak" all‘inaugurazione del nuovo allestimento della sala Geologia dei Monti della Tolfa si susseguiranno presentazioni, visite e incontri sul tema "Geologia al femminile. Eclettismo, creatività, metodo. Scienziate in cammino". Il 25 e 26 maggio il distretto minerario di Allumiere Parco Museo Archeo Geominerario è il perno della "Giornata delle Miniere" organizzata dalla Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani di ISPRA

per valorizzare i luoghi minerari italiani. E’ questa l’occasione per partecipare al trekking scientificoguidato da un pool multidisciplinare di scienziati riuniti da ISPRA per indagare i geositi di rilevanza nazionale del distretto minerario. Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 14 al 18 giugno torna la rassegna "Sensi Naturali": ambiente naturale, arte, danza, ma anche scrittura, archeologia, filosofia, geologia e botanica: un vero e proprio luogo di incontro e scambio, informale e amichevole, con performer, scienziati, ricercatori e pubblico che sviluppa i sensi e attiva la curiosità di conoscenza. Con l’organizzazione della curatrice Lucina Giacopini, cinque saranno i giorni di teatro, scienza, musica, performance in una trama di arti performative site-specific immersi in permanenza nelle terre minerarie di Allumiere, iniziative tutte rigorosamente a "voce nuda" senza la mediazione del digitale e della corrente elettrica. Il programma sarà pubblicato su www.sensinaturali.com.

Tutti gli appuntamenticulturalidelMAK sono gratuiti. Per alcuni eventi è consigliata la prenotazione. Infoline: 0776967793 museo@comune.allumiere.rm.it www.museocivicoallumiere.it

