Nell’ambito di un piano straordinario finalizzato al contrasto della morosità, Talete ha avviato una procedura di sollecito bonario nei confronti di tutti gli utenti che presentano pagamenti in sospeso. Nei prossimi giorni, circa 40.000 raccomandate saranno inviate ai destinatari, con l’obiettivo di regolarizzare le posizioni debitorie e garantire la sostenibilità del servizio idrico erogato all'intera comunità.

“Questa iniziativa, pur in un contesto economico complesso - spiega una nota della società - risulta necessaria per garantire la sostenibilità economica dell’azienda e la continuità del servizio idrico, un bene primario. Tale misura è in linea con quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 311/2019 Remsi”

Per agevolare gli utenti nel regolare le proprie posizioni, si ricorda che, oltre al tradizionale bollettino Mav, è possibile utilizzare la piattaforma PagoPA, accessibile anche tramite smartphone.

Talete invita quindi gli utenti interessati a: verificare la propria posizione: accedere alla sezione Sportello online del sito www.taletespa.eu per consultare il dettaglio delle fatture e degli importi dovuti; procedere al pagamento: effettuare il versamento utilizzando i metodi di pagamento disponibili sulla piattaforma PagoPA, tra cui carte di credito, debito, bonifico bancario e app come Satispay e Postepay; richiedere assistenza: per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile contattare gli uffici del Gestore del Servizio Idrico al numero 800949340.

Contestualmente, Talete comunica l’imminente attivazione di un innovativo servizio di assistenza clienti tramite WhatsApp. I cittadini riceveranno un messaggio contenente le istruzioni per attivare il nuovo servizio di assistenza clienti, che garantirà risposte rapide e personalizzate a ogni richiesta. Sarà possibile così ottenere risposte immediate a qualsiasi domanda riguardante il servizio idrico, dalle tariffe alle modalità di pagamento. Inoltre, comunicare variazioni ai propri dati anagrafici o all'indirizzo di fornitura sarà estremamente semplice.

Il servizio consentirà anche di richiedere copie delle fatture in sospeso, ottenendole direttamente sul proprio smartphone in pochi istanti.