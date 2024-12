I soci di Talete, riuniti ieri in assemblea presso la sede provinciale, hanno espresso unanime fiducia nel Gestore del servizio idrico. Hanno partecipato all’assemblea dei soci di Talete spa i rappresentanti dei Comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Farnese, Magliano Romano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Nepi, Piansano, Tessennano, Vallerano, Vetralla, Viterbo e la Provincia di Viterbo. I soci presenti hanno approvato la relazione sull’andamento della gestione del primo semestre 2024, un documento che delinea i risultati raggiunti e le prospettive future.

L’amministratore unico, Salvatore Genova, ha sottolineato l’importanza di questa approvazione, in vista della prossima gara a doppio oggetto: «Questa approvazione – ha dichiarato Genova – rappresenta un passaggio importante per il completamento della documentazione necessaria alla pubblicazione della gara a doppio oggetto al fine dell’ingresso di un partner privato». L’assemblea si è svolta in presenza ed è stata sottolineata, più volte, la scarsa partecipazione di alcuni soci nei momenti cruciali della vita della società, in cui occorre prendere decisioni per garantire la continuità aziendale L’amministratore ha concluso informando i soci che a breve sarà organizzata una conferenza stampa alla presenza dei sindaci della Consulta per informare tutta la comunità sui nuovi servizi che saranno attivati per migliorare il rapporto con l’utenza.