LADISPOLI - Taglio del nastro questo pomeriggio alle 15 per la spiaggia inclusiva a Marina di Palo, realizzata grazie ai fondi del progetto “AcOnSea - Accessibility on the seaside”. Un piano promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea. A tagliare il nastro sarà presente il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al sindaco Alessandro Grando e le altre autorità. «Questo è un primo passo – ha commentato il consigliere delegato al Demanio marittimo, Pierpaolo Perretta - di una spiaggia destinata alla totale inclusione che caratterizzerà l’offerta turistica locale. Abbiamo lavorato duramente per portare a casa un risultato notevole, ed è solo il primo passo. I fondi sono arrivati a metà luglio e avevano come scadenza per la spesa il mese di settembre. Siamo quindi orgogliosi di aver raggiunto questo importante risultato, sia in termini di civiltà che turistici, che consente a Ladispoli un fondamentale arricchimento della propria costa. Voglio ringraziare per l’impegno profuso il comandante Blasi, responsabile del Demanio marittimo, che ha reso possibile tagliare questo traguardo. È incredibile quello che siamo riusciti a fare in poco tempo, ed è solo l’inizio, perché la spiaggia sarà inclusiva a 360° nel tempo, includendo utenza con disabilità fisiche o cognitive». Dal 14 agosto, inoltre, «sarà anche a disposizione un servizio di navetta a chiamata, che permetterà anche a chi non ha possibilità di spostarsi di poter godere del mare». «Circa 80 metri di spiaggia, 50 ombrelloni dedicata all’accoglienza inclusiva con passerelle, ombrelloni, lettini e ovviamente servizi. Tre accompagnatori specializzati, un operatore che gestirà il servizio di prenotazione e servizio di salvamento. Acquistate anche lettighe per i cani accompagnatori dei non vedenti, sedie job e tutto il necessario per rendere la spiaggia per tutti. Sarà gratuita per le persone diversamente abili mentre, gli accompagnatori pagheranno una quota simbolica che andrà a copertura delle spese necessarie alla corretta gestione dell’area. Per la prossima stagione la spiaggia sarà completata di punto ristoro, zone d’ombra e tutto quello che può accrescere un progetto che è vincente già da ora. Questa Aministrazione dimostra ancora una volta di essere “la politica del fare”, poche chiacchiere e tanti fatti».

