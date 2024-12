SANTA MARINELLA – E’ stato inaugurato ieri mattina il Boat Days, il salone nautico che si svolge alla Marina di Santa Marinella. “Sono molto soddisfatto per aver visitato la fiera ed aver apprezzato la presenza di numerosi stand espositivi con moltissime aziende che operano nel settore della nautica da diporto e più in generale nell'ambito della blu economy settore legato per l'appunto alla fruizione del mare – dice il sindaco Tidei - siamo stati, sin dalla prima edizione del boat days, favorevoli alla scelta compiuta dagli organizzatori che hanno indicato Santa Marinella come location perfetta per questa manifestazione. Sono certo, infatti, che il salone nautico questo fine settimana porterà nella nostra cittadina moltissimi visitatori a tutto vantaggio anche delle attività commerciali e di ristorazione. Questa amministrazione comunale è stata da sempre impegnata nel collaborare e promuovere le iniziative che puntano a sviluppare il turismo soprattutto quello legato alla fruizione del mare che è la nostra ricchezza”. Il sindaco, dopo il simbolico taglio del nastro che si è svolto al fianco dell'avvocato Antonio d'Amelio, presidente della Porto Romano società che gestisce l’approdo turistico e al Comandante della Capitaneria di Porto Strato Cacace oltre agli organizzatori del Consorzio Mare Lazio, ha colto l’occasione anche per compiere un primo giro all’interno della darsena apprezzando la presenza di tanti espositori. La manifestazione, il cui ingresso è gratuito, si sviluppa sia presso l'area del porticciolo, che in acqua e sono previste prove in mare. Oltre all’esposizione si terranno incontri con esperti ed operatori del settore. Presente alla giornata inaugurale anche il delegato alle attività produttive Emanuele Minghella che è tra i supporter di un evento di promozione dell’economia legata al settore della nautica da diporto e della pesca. I boat days che animeranno il porticciolo fino a domenica prossima, per poi ritornare il weekend successivo, sono stati ampiamente pubblicizzati durante il salone nautico di Genova e dunque richiameranno molti appassionati e diportisti provenienti dalla Capitale e dal Lazio e rappresenteranno anche un appuntamento di promozione del litorale di Santa Marinella, delle sue spiagge, dei suoi approdi turistici.