TOLFA - «Per questi tre annI non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto, ma possiamo fare sempre di più e meglio». Ad esprimersi così l’assessore di Tolfa, Alessandro Tagliani, il quale in un’intervista a 360° racconta quanto compiuto da lui e dall’amministrazione comunale.

«Per quanto riguarda i Servizi Sociali l’assistenza che garantisce il Comune riesce in qualche modo a tenere a bada tutte quelle che sono le problematiche. in particolare il lavoro che stiamo svolgendo con il Piano Sociale di Zona con la dottoressa Sabrina Bodo del Comune di Civitavecchia stiamo portando avanti diversi progetti, alcuni li abbiamo inaugurati da poco con gli oltre 5 milioni di euro che sono arrivati grazie al lavoro fatto con il PNRR per i servizi sociali messi a disposizione dei quattro comuni Tolfa, Allumiere, Civitavecchia e Santa Marinella -spiega l’assessore Tagliani - mi soffermo sui giovani come me che fanno politica e non è facile, ma è importante avere un bagaglio politico culturale che ci consenta anche di approcciare a quello che è il mondo politico a quelle che sono le istanze e le esigenze dei cittadini; cerchiamo di farlo nella giusta maniera con l’umiltà la voglia e la volontà di imparare sempre di più da chi ha più esperienza di noi, fortunatamente su Tolfa abbiamo una squadra solida alle spalle che ci aiuta, ci sostiene e ci guida, ma devo dire che ci lascia e ci ha lasciato una grande eredità. Dal punto di vista dello spettacolo e della cultura stiamo lavorando per portare ad un upgrade superiore ,in particolare per quanto riguarda il marchio “Made in Tolfa”. Io vedo e vorrei vedere Tolfa ancora di più piena di turisti proprio con le nuove misure adottate da questa amministrazione tra cui il bando borghi di un milione e seicentomila euro che sono arrivati grazie al lavoro fatto da questa amministrazione, perché i progetti occorre scriverli e seguirli e stiamo facendo il possibile per portare Tolfa all’apicee renderlouno dei borghi più belli d’Italia. questa è l’evoluzione che chiediamo per questo comune, per questo paese, per questa comunità. Quello che chiedo ai giovani è di vivere sempre più il paese, di investire sul paese. Invito a venire in comune achiedere se ci sono difficoltà o problematiche: noi siamo sempre a disposizione di tutti. ricordo poi che sta per partire il ricco calendario delle attività ed eventi per la stagione estiva, a partire dal primo appuntamento che sarà la Sagra del Prosciutto a cui teniamo molto, perché rappresenta in le nostre radici».

