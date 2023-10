SANTA MARINELLA - Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha inviato una missiva all’attenzione del vicesindaco di “Città Metropolitana di Roma Capitale”, per richiedere celermente interventi di manutenzione relativi alla rete viaria da effettuarsi nei pressi dello svincolo autostradale di Santa Marinella-Santa Severa con intersezione sulla via Aurelia.

«Premesso che – ha stilato il sindaco – all’uscita dello svincolo autostradale di Santa Marinella-Santa Severa, nello specifico l’accesso alla rampa che si immette sulla via Aurelia da anni ormai sono presenti elementi di degrado della pavimentazione stradale, oltreché una pressoché inesistente manutenzione del verde bordo strada e sicuramente una insufficiente segnaletica orizzontale e verticale, si richiede un intervento celere per la risoluzione definitiva di dette problematiche, così da garantire la adeguata sicurezza agli automobilisti che vi transitano numerosi”.

«Il tratto di strada in questione ricopre indiscutibilmente un’importanza fondamentale per la città - aggiunge il sindaco Tidei - Ogni giorno centinaia di auto percorrono la via che conduce al nodo autostradale ed è necessario intervenire per garantire la sicurezza di automobilisti e ciclisti, ripristinando il manto stradale e ripulendo il bordo della carreggiata». «E’ competenza della Città Metropolitana mettere mano a quel tratto stradale con urgenza - conclude il primo cittadino di Santa Marinella - perché oramai è da tanto che la situazione urge interventi di sistemazione”.

