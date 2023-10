Viaggia con cocaina in auto, pusher 18enne finisce in manette. E’ accaduto venerdì notte a Sutri durante uno specifico servizio di controllo del territorio, per il contrasto dello spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Una pattuglia dei carabinieri ha notato un 18enne albanese. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di cocaina, ben occultata nell’autovettura, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate.

La successiva perquisizione in casa ha consentito ai militari di trovare altro stupefacente per un peso complessivo di 22 grammi, 510 euro in contanti, provento con tutta probabilità dall’attività di spaccio e vario materiale usato per il taglio e il confezionamento delle dosi, il tutto posto sotto sequestro. Il giovane arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito della direttissima il giudice ha convalidato l’arresto mentre il giovane ha patteggiato una pena a otto di reclusione e 1300 euro di multa.