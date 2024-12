Sutri piange la scomparsa di una giovane mamma. Federica Federici, originaria di Ronciglione, moglie del vicesindaco di Sutri, Alessio Vettori, si è spenta questa mattina all’età di 44 anni al Paideia International Hospital di Roma. Lascia il marito e una figlia piccola.

Era molto conosciuta e apprezzata nelle due comunità ma anche a Civita Castellana dove era volontaria dell’Unitalsi.

''Non è mai facile trovare parole adatte ad esprimere il dolore per la prematura perdita di una persona cara. Il dolore è sempre qualcosa di intimo e privato – scrive il sindaco di Sutri, Matteo Amori – Ma oggi il dolore di Alessio Vettori, mio amico e insostituibile vice sindaco della nostra città, è un dolore di tutti i sutrini che amano, stimano e rispettano Alessio uomo, padre e cittadino. Non riesco ad essere lucido in un momento simile. Posso solo tentare con le mie povere e limitate parole, di esprimere la mia vicinanza ad Alessio e a Matilde che oggi vengono straziati da una mancanza che lascia un vuoto incolmabile. Deve restare il ricordo, unico ed eterno, che può solo diventare certezza che Federica sia nelle mani del Creatore, i cui disegni noi non comprendiamo, ma che non possono offuscare la certezza che, un giorno, ci rivedremo ancora tutti''.

''Una triste, inaspettata notizia ci è giunta questa mattina – scrive l’Unitalsi di Civita Castellana – Un dolore grande per un'amica, volontaria storica dell'Unitalsi della sottosezione di Civita Castellana che nella sua giovane età ci ha lasciato''.

I funerali si svolgeranno domani alle 18 nel Duomo di Ronciglione.