Antonio Tosi, assessore al Welfare del Comune di Sutri, accompagnato dal vicesindaco Alessio Vittori, ha ricevuto la benemerenza civica della Provincia di Viterbo avendo raggiunto le 50 donazioni di sangue.

«Un riconoscimento che mi emoziona profondamente - ha commentato Tosi - perché dietro ogni donazione non ci sono numeri, ma persone, vite e speranze». Tosi ha ringraziato le istituzioni, il presidente dell’Avis, Luigi Ottavio Mechelli e il presidente della Provincia Romoli che «hanno voluto conferirmi questo attestato». Un pensiero anche all’ Avis Sutri nella persona del presidente Marino Tonetti e a tutti i volontari «che ogni giorno si impegnano con passione, e soprattutto a chi, silenziosamente, sceglie di donare». «La solidarietà - conclude Tosi - è un gesto semplice, ma capace di cambiare il mondo un po’ alla volta».