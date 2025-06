SUTRI – Una giornata intensa e ricca di emozioni quella vissuta nei giorni scorsi nella storica piazza del Comune, cuore pulsante dell’Antichissima Città e tappa numero 42 della Via Francigena. A riempire la piazza, la gioia contagiosa della Carovana “Back Home”, promossa dall’Associazione Juppiter.

Adolescenti, giovani educatori e ragazzi speciali hanno portato nel centro cittadino un messaggio forte di condivisione, crescita e umanità. Il cammino, inteso come esperienza di ritorno alle proprie radici e riscoperta dei valori universali, è stato al centro di una giornata fatta di incontri, abbracci, sorrisi e comunità.

Sutri ha dimostrato ancora una volta di essere non solo custode di una storia millenaria, ma anche luogo vivo di inclusione, accoglienza e dialogo. Famiglie, cittadini, associazioni e giovani si sono uniti per accogliere i partecipanti, dando vita a un momento autentico di vicinanza e solidarietà.

«Un sentito ringraziamento va all’Associazione Juppiter per l’impegno e il valore di questo progetto, e a tutti coloro che hanno partecipato rendendo speciale l’iniziativa. Perché, come dimostrato oggi, “tornare a casa” può voler dire anche sentirsi accolti in ogni luogo dove batte il cuore dell’umanità. Sutri vi aspetta sempre», ha commentato il sindaco Matteo Amori.

