LADISPOLI – Giornata all’insegna dell’ambiente grazie a “Roby Clean Up”, iniziativa riproposta per la sesta volta dal surfista azzurro Roberto D’Amico con una partecipazione di massa tra surfisti, residenti, giovani e famiglie con bambini al seguito. Dalla spiaggia libera al Castello Odescalchi l’impresa è stata ardua ma di certo non ha fermato gli ambientalisti pronti a rimuovere plastica, cartacce e tanti altri detriti che si erano accumulati costituendo anche un pericolo per i bagnanti. Nella stessa giornata era prevista anche la pulizia del fondale marino con i volontari della protezione civile Dolphin annullata dall’agenda a causa delle cattive condizioni meteorologiche. «Ci saranno altre tappe sicuramente – dice il surfista ecologico D’Amico – domenica sarà in Sicilia ma da qui alla fine dell'anno ci saranno almeno 12 uscite insieme ai sommozzatori Dolphin supportati dal comune di Ladispoli e dalla Capitaneria di porto».

