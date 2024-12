Un incendio divampato oggi pomeriggio all’altezza di Norchia, tra Vetralla e Tuscania, ha richiesto la temporanea chiusura al traffico in entrambe le direzioni di un tratto della strada statale 675 “Umbro Laziale” all’altezza del chilometro 74. Le fiamme hanno aggredito sterpaglie e terreni. L’allarme sarebbe stato lanciato da passanti e residenti che hanno visto le lingue di fuoco e il fumo levarsi dai terreni.

La circolazione stradale ha subito importanti ripercussioni. In particolare in direzione Civitavecchia il traffico è stato deviato sulla Sp11, con uscita allo svincolo di Vetralla/Tuscania. In direzione Terni invece la deviazione è avvenuta sulla Ss1 bis con uscita obbligata allo svincolo Vetralla/Cinelli.

Poi in serata, intorno alle 18, la superstrada è stata riaperta al traffico. Ma quella di oggi è stata una giornata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco che sono stati impegnati su altri incendi in diverse zone della Tuscia. Un altri incendio, infatti, ha interessato la zona di San Lorenzo nuovo. In mattinata, invece, a Vignanello, un’auto a preso fuoco. Alla guida c’era una donna che è riuscita a mettersi in salvo. Secondo quanto si è appresto una Fiat Panda che procedeva lungo via Vignola, per cause in corso d’accertamento, ha preso fuoco. La conducente, con prontezza di riflessi, non appena ha capito che c’era qualcosa che non andava è riuscita a scendere mettendosi in salvo poco prima che l’incendio divampasse. Le fiamme dovrebbero aver danneggiato parte del tendone di uno chalet e un segnale stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civita Castellana. L’auto è andata completamente distrutta.