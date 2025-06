VITORCHIANO – Il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, ha sollecitato l’Anas, tramite invio di specifica Pec sia alla struttura nazionale che a quella territoriale regionale, sulle crescenti criticità riguardanti la SS 675 Umbro-Laziale, meglio nota come “Superstrada”, in particolare nel tratto che collega Viterbo a Vitorchiano.

Tale segmento, oggetto di intenso traffico quotidiano da parte di automobilisti e autotrasportatori, sta progressivamente diventando sempre più pericoloso per la circolazione a causa delle cattive condizioni in cui versa.

Il manto stradale, infatti, ha completamente perso omogeneità, presentando su entrambe le carreggiate – ma in modo particolare sulla carreggiata di destra – gravi deterioramenti, avvallamenti e deformazioni superficiali che rendono estremamente precaria e pericolosa la percorrenza, anche a basse velocità.

«Questa condizione – sottolinea Grassotti – non solo compromette la sicurezza degli utenti della strada, ma rappresenta anche un rischio costante per l’integrità dei mezzi di trasporto e può contribuire all’incremento del numero di incidenti. Pertanto, richiediamo un tempestivo intervento di verifica e manutenzione da parte di ANAS, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni minime di sicurezza e transitabilità, a tutela dell’incolumità di tutti coloro che percorrono quotidianamente questa arteria viaria fondamentale per il territorio».

