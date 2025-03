Lavori importanti in superstrada a Orte dove, per consentire la prosecuzione dei lavori straordinari di risanamento del viadotto “Malle”, è stata programmata per giovedì la demolizione della carreggiata in direzione Civitavecchia – Terni. Si tratta, come sottolinea Anas, di un’operazione delicata e necessaria per la ricostruzione completa della struttura. Per garantire la sicurezza durante le operazioni, giovedì 20 marzo, dalle 8 alle 20, saranno in vigore le seguenti modifiche alla circolazione: per chi viaggia in direzione Terni - Civitavecchia: uscita obbligatoria allo svincolo situato al km 32,800 della statale 675 Umbro Laziale, con proseguimento sulla strada regionale 151 in direzione Orte. Per chi viaggia in direzione Civitavecchia - Terni: uscita obbligatoria allo svincolo situato al km 37,400 della statale 675 Umbro Laziale, con proseguimento sulla strada regionale 151 in direzione Orte. Per le sole autovetture con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate provenienti dall’Autostrada A1 e dirette a Viterbo: uscita consigliata ad Attigliano, direzione Bomarzo, con proseguimento sulla statale 675 Umbro Laziale all’altezza del km 45,800. Per le sole autovetture con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate provenienti da Viterbo e dirette all’Autostrada A1 (casello di Attigliano): uscita consigliata a Bomarzo in corrispondenza del km 45,800 della SS 675 Umbro Laziale. Sul tratto permane il divieto di transito per i mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate. Per i mezzi superiori alle 26 tonnellate il percorso alternativo rimane la strada regionale 151.

I lavori, dall’importo di 15,4 milioni di euro, la cui conclusione è prevista per il 1° aprile 2026, sono fondamentali per garantire la sicurezza e la durabilità del viadotto.