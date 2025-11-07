PHOTO
FIUMICINO - La fortuna torna a far sorridere il Lazio con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 6 novembre, come riporta Agipro noews, è stato centrato un “5” del valore di 27.876,58 euro a Fiumicino. La giocata vincente è stata convalidata presso il Bar +39 in via Portuense 2480, un punto vendita che ora può vantare un piccolo record di fortuna.
Un colpo che porta una ventata di entusiasmo in una delle aree più popolose del litorale romano, dove in molti hanno già provato a sfidare la sorte nella speranza di ripetere l’impresa. L’ultimo “6”, infatti, risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) un fortunato giocatore si portò a casa un montepremi da 35,4 milioni di euro.
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 7 novembre, sale ora a 74,7 milioni di euro, uno dei premi più alti d’Europa in questo periodo. La caccia alla sestina vincente continua, e chissà che la fortuna non decida di restare ancora una volta nel Lazio.