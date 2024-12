Sorpresi a bordo del pullman sulla tratta Roma-Viterbo con l’eroina: un arresto e una denuncia.

Nelle prime ore di sabato mattina, infatti, il Norm della Compagnia di Ronciglione insieme ai colleghi delle Stazioni di Capranica e Carbognano, ha arrestato un nordafricano e denunciato di un’altra persona di Capranica, trovati in possesso di eroina, destinata allo spaccio, mentre viaggiavano a bordo di un pullman di linea nella tratta Roma-Viterbo.

I militari avevano posto in essere una serie di servizi mirati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, in quanto il fenomeno di consumo di sostanze stupefacenti è ormai divenuto abbastanza preoccupante nei comuni della bassa Tuscia.

Pertanto erano stati predisposti anche dei controlli sui pullman di linea provenienti dalla Capitale, nel corso del quale è stato individuato il cittadino di origini nordafricane sorpreso sul bus mentre effettuava un passaggio di stupefacente ad un passeggero, originario di Capranica. A seguito delle successive perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 grammi di eroina occultati sul nordafricano, mentre presso la sua abitazione è stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente e un’ingente somma di denaro provento, con tutta probabilità, dell’attività delittuosa.

Il cittadino capranichese invece è stato trovato in possesso di 2 grammi di eroina, nonché idoneo materiale per il confezionamento e taglio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, il cittadino straniero è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre il capranichese è stato comunque denunciato a piede libero sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.