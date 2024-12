LADISPOLI - Successo per la visita guidata inclusiva con interprete Lis alla villa romana de "La Posta Vecchia", organizzata dal delegato al progetto di inclusione sociale "Ladispoli una città che sa ascoltare", Marco Cecchini, in collaborazione con il gruppo archegologico del territorio cerite e all'ospitalità della struttura. «Siamo veramente felici - ha commentato Cecchini – di aver proposto questa visita inclusiva alla scoperta della storia e dell’archeologia di Ladispoli. Un ringraziamento particolare al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e a “La Posta Vecchia” per aver permesso lo svolgimento di questo evento».

