TOLFA – È stato un weekend all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento quello appena trascorso a Tolfa, dove si è svolta con grande successo la Sagra del Tartufo, promossa con cura e passione dal Rione Sughera, presieduto da Alessio Vannicola, in collaborazione con il Comune di Tolfa e la Pro Loco. L’evento, che ha animato il giardino della villa comunale nelle serate di venerdì e sabato, ha attirato numerosi visitatori e curiosi, giunti non solo dal comprensorio ma anche da fuori zona, desiderosi di trascorrere due serate magiche tra sapori autentici, musica travolgente e spettacoli di qualità. Protagonista assoluto Sua Maestà il Tartufo Nero dei Monti della Tolfa, che è stato celebrato in cucina in tutta la sua eccellenza. I piatti preparati per l’occasione hanno deliziato i palati dei presenti grazie a una selezione di prodotti locali di altissima qualità e a una squadra affiatata e competente ai fornelli, che ha saputo trasformare la materia prima in autentiche leccornie. Accanto all’ottima cucina, non è mancato lo spettacolo. Grande coinvolgimento per il DJ Stain e con il coloratissimo schiuma party. Il momento più esilarante è stato lo show del comico Claudio Sciara. Grande la soddisfazione del presidente del Rione Sughera, Alessio Vannicola.

