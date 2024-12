S. MARINELLA - Una mattinata di sole e temperature primaverili hanno accompagnato la passeggiata archeologica che è stata organizzata dall’amministrazione comunale in occasione della “Giornata della Terra”. Tante persone, giovani e meno giovani, hanno preso parte alla camminata a piedi che è partita dalla biblioteca comunale e che, per circa tre chilometri percorsi sulla via pedonale di Lungomare Marconi, si è conclusa agli scavi di Castrum Novum, dove ad attendere vi erano gli archeologi e i volontari del Gatc. Presenti il sindaco Pietro Tidei, l’assessore Elisa Mei, i consiglieri Paola Fratarcangeli, Alessio Manuelli e Alessio Rosa. “E’ stata un’iniziativa che abbiamo voluto organizzare – ha detto Tidei - per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela dell’ambiente. Percorrere a piedi tutti insieme il lungomare è a stato anche un modo per valorizzare le bellezze della città, respirare l’aria salubre del mare e scambiare opinioni e pareri con i cittadini”.

La passeggiata, guidata dall’archeologo Jacopo Ceccarelli e dalla storica del territorio Ileana Giacomelli, è terminata a Castrum Novum, dove per tutto il weekend sono state organizzate le visite guidate agli scavi. “Stiamo provvedendo, in accordo con i proprietari, all’esproprio di altri terreni che circondano l’area – ha spiegato Tidei - per poter consentire agli archeologi del nostro polo museale di proseguire con gli scavi. È nostra intenzione completare al più presto i lavori del centro visitatori, in modo da essere pronti ad accogliere i tanti turisti e amanti della storia antica, che sicuramente apprezzeranno il sito di Castrum Novum e vorranno essere aggiornati sulle nuove scoperte”. All’iniziativa, hanno partecipato, in rappresentanza delle proprie associazioni, i volontari della Croce Rossa Italiana, di Santa Severa e i volontari della Misericordia di Santa Marinella.