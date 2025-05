ALLUMIERE - Grande successo ad Allumiere per la presentazione del saggio "Un'attrice in prestito al doppiaggio: Indagine su Alina Moradei e sull'edizione italiana de La Signora in Giallo" di Marco Volpe e Alessandro Sestil. la presentazione si è svolta lo scorso venerdì 16 maggio nell’Aula Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere. L'elegante sala pullulava di spettatori di tutte le età, i quali hanno seguito attentamente il racconto degli autori sulla vita di Alina Moradei (1928-2016), attrice teatrale, televisiva e radiofonica, doppiatrice nota per essere stata la voce italiana della "Signora in giallo" Jessica Fletcher, alias Angela Lansbury. Il pubblico ha riconosciuto nelle foto mostrate da Volpe e Sestili alcuni volti noti che hanno lavorato con la Moradei nel corso della sua lunga carriera, come Alberto Lupo, Claudio Villa e Rosario Fiorello e ha sorriso con nostalgia rivedendo alcune clip tratte da celebri film, telefilm, cartoni animati e telenovelas, nei quali Alina ha prestato la voce a personaggi indimenticabili, Il pubblico ha applaudito fragorosamente dopo la proiezione dell'incontro tra la voce Moradei e il volto Lansbury alla "Notte dei Telegatti 1999", condotta da Milly Carlucci e Pippo Baudo. Si è discusso poi di doppiaggio, settore che in Italia ha primeggiato per decenni, ricordando alcuni tra i più grandi doppiatori nostrani. Al termine della presentazione il saggista Claudio Manari e lo scrittore Ciro Cellurale hanno donato a Volpe e Sestili due ritratti di Angela Lansbury. Il sindaco Luigi Landi ha elogiato il lavoro dei due giovani scrittori, sottolineando l'importanza e l'unicità del progetto.

«È sempre bello parlare di doppiaggio, ma lo è ancor di più farlo davanti a un pubblico numeroso e attento - haspiegato Sestili - Citare i grandi che hanno dato lustro a questo mestiere, raccontare la vita privata e artistica di Alina Moradei, mostrare delle clip e vedere dei riscontri positivi dagli spettatori è stato entusiasmante. Gli artisti del passato che hanno reso grande il nostro doppiaggio andrebbero omaggiati più spesso». Sulle pagine social del libro ("Progetto Almor") Volpe e Sestili hanno pubblicato alcuni scatti della serata. «Ringraziamo Luigi Maffei per le foro, il sindaco Luigi Landi, Claudio Manari, Ciro Cellurale per i doni e le splendide parole per il nostro saggio. Grazie a Francesca Scarin e agli altri promotori Maura Maffei, Nicol Frezza, le ragazze del Servizio Civile e Manuel Pagliarini) e grazie al pubblico». Il saggio di Volpe e Sestili è disponibile su Amazon.

