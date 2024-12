ALLUMIERE - Dopo 4 giorni dalla fine della Sagra è tempo di bilanci e il presidente della Contrada La Bianca, Massimiliano Speroni non può che essere soddisfatto e orgoglioso per lo strepitoso successo ottenuto dalla Sagra del Contadino e della Porchetta e degli eventi a latere promossa alla perfezione anche quest'anno insieme ai suoi super contradaioli biancoverdi.

Numerosissimi sono stati gli spettatori di ognuno dei tre pomeriggi e sera dedicati ad eventi che sono stati apprezzati da tutti.

Numeri record di partecipanti alla Notte del Buttero, stesso risultato per la gara di Motocross e per la Corsa dei Somari e Mini Palio. Completamente sold out per tutti e tre i giorni lo stand enogastronomico. Prese d'assalto le due postazioni bar. Anche quest'anno le eccezionali cuoche biancoverdi e gli addetti le griglie hanno ricevuto il pieno di complimenti. Tantissimi i buongustai accorsi dalla capitale, dai comuni del comprensorio, dei paesi del viterbese e perfino dalla Toscana. Tutti hanno veramente gradito i fantastici piatti serviti ai tavoli con cortesia e celerità. Il clima accogliente e cordiale ha fatto sentire tutti a casa. Tra i primi apprezzati da tutti entrambi i tipi di lasagne, gli gnocchi e i tonnarelli all'amatriciana; fantastico l'agnello e strepitose le lumache condite con un succulento sugo piccantino che spinto tutti a fare la scarpetta. Eccezionale la porchetta, ottime le salsicce cotte perfettamente alla brace; buonissima la bruschetta fatta con l'eccezionale pane giallo dei fornai di Allumiere e Tolfa; ricco e abbondante l'antipasto. Sono andate letteralmente a ruba le eccezionali ciambelle fritte che si scioglievano in bocca e che sono state come le ciliegie: una tirava l'altra; apprezzate da tutti la tradizionale pizza brodosa e la moretta; dissetante e ben fatto il sorbetto al limone. Quello di patron Massimiliano Speroni e di tutta la Contrada La Bianca è stato uno squadrone coeso, compatto e molto efficiente che ha colpito tutti. I biancoverdi hanno tra le proprie file tantissimi bambin, adolescenti e giovani che lavorano accanto ai più grandi. È stato bello agli occhi dei commensali vedere la sinergia tra tutti i contradaioli. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Massimiliano Speroni: "La Sagra è andata benissimo e ha avuto un grande successo e ciò lo si deve al lavoro di tutti. La nostra forza è il gruppo: siamo riusciti a dare il massimo nonostante il dolore e il lutto per la perdita del nostro amico e contradaiolo Simone. Siamo certi che i nostri angeli Simone Torroni, Alessio Torroni e Stefano Sgamma (Zi Stè) dall'alto ci hanno aiutato e sono stati con noi. Ringrazio uno a uno tutti i contradaioli e chi, in qualsiasi modo, ha collaborato e contribuito alla riuscita della festa. Ringrazio tutti i partecipanti alla Notte del Buttero, alla gara del Motoclub Rugged, della Corsa dei Somari e del Mini Palio. Ringrazio il delegato al Palio Augusto Superchi, il sindaco Landi, la presidente dell'associazione delle Contrade, Tiziana Franceschini e, in particolare Maurizio Torroni e sua moglie Luisa. Grazie a Sandro Mellini e Marta Papa, ai volontari della Misericordia e al dottor Andrea Simili e a tutti quelli che hanno scelto di venire a mangiare da noi".

