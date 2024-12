TARQUINIA - “Le Piazzette In Fermento” è stato un super successo. L’ennesima “cosa grossa”, l’ennesima ondata di entusiasmo, allegria e vivacità.

L'abbinamento con le altre iniziative promosse dal Comune e da altre realtà è stato azzeccato: nonostante il tempo brutto sino a ora di pranzo, il freddo, l’estate ormai passata, il centro storico era vivo e pieno più che mai.

Fabio Gagni di “Se Ami Tarquinia”, promotore del progetto, all'indomani della seconda edizione delle Piazzette, ha espresso una commossa soddisfazione: «Questo successo è la dimostrazione che il lavoro di squadra paga. La dimostrazione che quando si guarda tutti insieme nella stessa direzione non si può far altro che creare capolavori. E questo “insieme” tengo a tradurlo nei ringraziamenti che mi vengono davvero da mente e cuore. Grazie ai locali del centro storico. Nessuna parola è abbastanza. Loro hanno creato tutto e fatto un vero capolavoro. Sono fiero, entusiasta e orgoglioso di loro. Grazie a Francesco Sposetti, il sindaco, per la sua disponibilità, per aver sostenuto e facilitato l’organizzazione, per la logistica, per esserci stato accanto come Comune. Grazie al mio amico Mario Cappuccini, che per questa edizione è stato il mio copilota: paziente, tuttofare e disponibile.

Grazie ai negozianti, aperti, sorridenti, accoglienti. Il tocco importante per rendere tutto perfetto. Grazie agli artisti, anche stavolta tutti di altissimo livello. Grazie ai residenti del centro storico, che sono stati pazienti e non hanno proferito nemmeno mezza lamentela, permettendo uno svolgimento senza alcun intoppo. Grazie alla polizia locale, agli uffici comunali ed a tutti quelli che ad ogni livello hanno contribuito. Grazie ai tarquiniesi e ai tanti turisti, che anche in questa edizione hanno reso possibile tutto. Ed infine, grazie al coraggio che abbiamo avuto, tutti quanti, di credere in una idea, in un progetto forse anche tanto ambizioso, e di trasformarlo in realtà. Ce la stiamo facendo, amici. Insieme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA