ALLUMIERE - Ad Allumiere è in atto da tempo una importante attività di studio e ricerca mineraria corredata dalla raccolta di testimonianze di chi ha fissato la storia mineraria di Allumiere e dei monti della Tolfa. "Questa raccolta, iniziata già esternamente al gruppo GEM da alcuni anni e che riguardava anche il comprensivo cerite-manziate e della provincia settentrionale di Viterbo, nel prossimo futuro sfocierà in un documentario che riguarderà una delle ultime aree di Allumiere che ha visto il suo sfruttamento minerario: Rotella, a molti poco conosciuta". I promotori di questa ricerca lanciano un appello: "Se vuoi contribuire a questo progetto senza scopo di lucro, per lasciarlo alle nuove generazioni e per arricchirlo di nuove testimonianze o documenti puoi sempre contattarci. Siamo particolarmente interessati alla Cooperativa Giovanni Da Castro che operò sul sito da 1952 al 1959. Puoi aiutarci?"

