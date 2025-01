CIVITAVECCHIA – Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, Confcommercio Litorale Nord lancia l’allarme sulle gravi difficoltà che stanno affrontando i bar e i ristoranti della città. Le nuove norme, pur ritenute fondamentali per garantire la sicurezza stradale, stanno causando un forte calo delle presenze serali e notturne nei locali. Secondo i dati raccolti dall’associazione, le attività associate hanno registrato una flessione media degli incassi pari a -25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che, senza interventi immediati, rischia di tradursi in gravi ripercussioni economiche e occupazionali per l’intero settore della ristorazione.

«Comprendiamo e condividiamo l’importanza delle nuove regole per migliorare la sicurezza sulle strade – dichiara Graziano Luciani, presidente di Confcommercio Litorale Nord – ma è indispensabile adottare misure complementari per evitare che le attività commerciali siano le uniche a pagarne il prezzo».

La proposta di Confcommercio: più trasporto pubblico notturno Confcommercio Litorale Nord propone al Comune di Civitavecchia una serie di interventi volti a potenziare il trasporto pubblico serale e notturno, per favorire una mobilità più sicura e incentivare i cittadini a frequentare i locali senza preoccupazioni legate agli spostamenti. Tra le misure suggerite l’aumento della frequenza delle corse serali e notturne, l’estensione delle tratte verso le zone ad alta concentrazione di locali e l’introduzione di tariffe agevolate o incentivi per gli utenti del trasporto pubblico.

Sicurezza e sviluppo economico: un equilibrio necessario Confcommercio sottolinea che tali interventi non solo garantirebbero una maggiore sicurezza per i cittadini, ma rappresenterebbero un importante sostegno per l’economia locale. «In un momento già delicato per il settore – ha aggiunto Luciani - non possiamo permettere che il calo delle presenze serali si trasformi in un’ulteriore crisi economica. Una collaborazione tra istituzioni e operatori economici è la chiave per affrontare questa situazione».

Richiesta di incontro con il Comune Confcommercio Litorale Nord si rende disponibile per un incontro con il Comune di Civitavecchia, al fine di analizzare insieme le possibili soluzioni e individuare interventi concreti. «Siamo certi che un dialogo costruttivo – ha concluso il presidente – possa portare benefici per tutta la comunità, coniugando sicurezza stradale e sviluppo economico».