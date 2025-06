TOLFA - Tolfa protagonista di una grande ricerca: sabato 14 giugno la presentazione del volume sulla valorizzazione del paesaggio storico. Stamattina alle 10, nella Sala del Consiglio Comunale, sarà presentato ufficialmente il volume conclusivo della ricerca Strategie per la valorizzazione del paesaggio storico di Tolfa.

Studi, ricerche e rilievi per il Comune di Tolfa, a cura di Arianna Bonini e Alessandro Brunelli. L’evento, promosso e organizzato nell’ambito della ricerca dipartimentale Valorizzazione del patrimonio del borgo storico di Tolfa, vedrà la partecipazione dei curatori del volume e dei responsabili scientifici Valerio Palmieri, Michele Zampilli, Marco Burrascano e Marco Cancian. Interverranno inoltre la sindaca Stefania Bentivoglio e l’architetta Daniela Sgriscia, responsabile del procedimento. Il libro raccoglie e sintetizza due anni di lavoro intensi e sinergici tra il Comune di Tolfa e il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, nell’ambito del progetto PNRR “Il borgo di Tolfa tra artigianato e turismo, il valore culturale e identitario della tradizione”. Si tratta di uno dei progetti selezionati nell’ambito dell’iniziativa nazionale NABIS – Nuovi Antichi Borghi Italiani, promossa dal Ministero della Cultura e finanziata dall’Unione Europea. Tolfa è uno dei 480 comuni italiani vincitori del bando, che ha previsto una serie articolata di azioni volte alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi. Il progetto, nel caso tolfetano, si è focalizzato in particolare sullo studio dei palazzi storici, attraverso rilievi, ricerche e analisi condotti sul campo da laureandi, borsisti e assegnisti di ricerca dell’ateneo romano. Un’esperienza scientifica e formativa che ha portato numerosi studenti a vivere e studiare a Tolfa per diversi mesi, contribuendo alla redazione di tesi di laurea e approfondimenti specifici sul profilo architettonico del borgo. Sono stati così realizzati rilievi altimetrici, documentazioni tecniche e strumenti utili anche ai professionisti del settore. “Tolfa è stata studiata in profondità con approccio multidisciplinare – spiegano i promotori – e il valore del borgo, come confermato dagli studiosi che vi hanno lavorato, è davvero altissimo”. il progetto, seguito con attenzione dall’Amministrazione comunale e coordinato per il Comune dall’architetta Daniela Sgriscia, rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione e nella conoscenza scientifica del centro storico di Tolfa. “È un lavoro che restituisce pienamente il Genius Loci del nostro borgo – commenta la sindaca Stefania Bentivoglio – e ci permette di guardare al futuro con nuovi strumenti per la tutela e la promozione del nostro patrimonio”. L’incontro di domani sarà un’occasione preziosa per ascoltare i protagonisti di questa importante ricerca e scoprire le potenzialità emerse da un lavoro rigoroso e partecipato. La cittadinanza è invitata a partecipare.