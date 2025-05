S. MARINELLA - La città non dimentica la strage di Capaci dove morì Giovanni Falcone. Il 23 maggio, è una data che si incide a fuoco nella memoria della nostra nazione e in particolare nel cuore di Palermo. Trentadue anni fa, in questo stesso giorno, la Statale 113, all'altezza di Capaci, divenne teatro di una delle pagine più buie della nostra storia, la Strage di Capaci. “Un attentato vile, brutale, che strappò via il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato e i valorosi agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro – dice il sindaco Tidei - un dolore che si rinnova di anno in anno, una memoria che non tramonta. Ricordare non è solo un dovere, ma una necessità. È il modo per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria esistenza in nome della giustizia, della legalità e di un futuro libero dalla morsa della criminalità organizzata. Falcone ha dimostrato che lo Stato può e deve combattere la mafia senza arretrare di un passo, con la forza della legge e la tenacia di chi crede profondamente nei valori della democrazia”. Anche il rappresentante della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino ha voluto testimoniare il suo impegno per la legalità e il ricordo di chi ha sacrificato la vita per la giustizia, partecipando a un momento di riflessione accanto a una figura simbolo dello Stato che non si arrende, il Capitano Ultimo. Durante l’incontro, Stefano Marino, portavoce della lista, ha donato al Capitano una maglietta con la scritta “Grazie Capitano Ultimo”. Un gesto semplice ma profondo, per esprimere gratitudine e stima verso chi, da sempre, combatte in silenzio per la legalità, mettendo il bene comune prima di ogni cosa. “Abbiamo voluto ricordare la strage di Capaci accanto a chi non ha mai cercato riflettori – dichiara Marino – ma ha scelto una vita di impegno, sacrificio e servizio. Il nostro grazie non è solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che rappresenta, un esempio di coerenza, umiltà e forza silenziosa. Un simbolo di Stato che non arretra”.

