CERVETERI - Le vie di campagna, soprattutto quelle a ridosso del centro abitato, sono ridotte in condizioni pessime. Le strade che attraversano via di Zambra e portano sulla Fontana Morella, complice le piogge, presentano delle voragini che non sono state ancora riparate dal comune di Cerveteri. E il maltempo di questi giorni non ha fatto altro che peggiorare la situazione. I cittadini, se l'amministrazione comunale non interverrà, sono pronti a “mettersi in proprio” per sistemare il manto che ha creato non pochi problemi alle vetture. In tanti hanno portato a riparare le auto per le sospensioni rotte o gli pneumatici scoppiati. Si attiva anche la classe politica. «È impossibile circolare in alcune strade dove evitare le voragini è un’impresa - ha detto il consigliere comunale Gianluca Paolacci -. Il sindaco intervenga subito, mandi una squadra di operai per rattoppare la pavimentazione, resa impraticabile dagli acquazzoni. I residenti di Zambra hanno tutte le ragioni del mondo a protestare. Ci sono aeree della città dimenticate, alle quali nel corso della compagna elettorale vi erano state fatte promesse mai mantenute». Non va meglio in via Fontana Morella nei pressi di Campo di Mare. La carreggiata ormai è completamente dissestata e uno squarcio rischia di far uscire fuori strada gli automobilisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA