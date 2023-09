VITORCHIANO - Nei giorni scorsi è stato nuovamente eseguito, dal Comune di Vitorchiano, l’ennesimo intervento di recupero di rifiuti abbandonati da ignoti nei boschi, lungo strada Piangoli. Ne dà notizia l’amministrazione comunale.

«L'abbandono dei rifiuti, oltre ad essere un reato, è una mancanza di rispetto verso l'ambiente, verso il nostro territorio e verso tutti noi che in questo territorio viviamo - spiegano dal palazzo comunale -; un gesto di menefreghismo ed egoismo che oltretutto genera costi aggiuntivi e del tutto straordinari di cui la nostra collettività deve purtroppo farsi carico».

«Nel condannare gli ignoti esecutori del gesto e nell'informare che si stanno analizzando tutti gli elementi utili tra gli oggetti abbandonanti nel tentativo di risalire ai colpevoli, così come già fatto in precedenti analoghe circostanze - aggiungono dal Comune -, chiediamo aiuto a tutti i cittadini che si trovassero, anche in futuro, a vedere o conoscere dettagli su situazioni analoghe e che configurano in sé un grave reato ambientale, così da permettere di dare elementi utili alle forze dell’ordine per l'individuazione dei responsabili. L'abbandono dei rifiuti non è più accettabile sia in un ottica di difesa e valorizzazione ambientale, sia un un ottica di rispetto degli altri».

«Ricordiamo inoltre che il Comune di Vitorchiano ha già da tempo attivato, e potenziato nel tempo, una serie di servizi di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti e pericolosi, anche a domicilio, servizi che rendono tali gesti di inciviltà dannosi e davvero inspiegabili», prosegue l’amminitrazione.

Dal 24 luglio scorso, inoltre, è aperto il nuovo centro di raccolta comunale. «Tutti elementi che rendono l’abbandono ancora più incomprensibile ed inaccettabile», concludono dal Comune.

Per maggiori informazioni e segnalazioni è possibile contattare l’Ecosportello Ecorek al numero 0761 373760.

