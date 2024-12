LADISPOLI - Strade bloccate dalla scuola di via Caltagirone al Ponte 9 Novembre causa riprese cinematografiche. È bastato tanto per mandare in tilt il traffico in città. A causare i disagi, la mancata comunicazione da parte degli enti competenti (a eccezione della sola pubblicazione sull’albo pretorio), delle modifiche alla circolazione viaria per consentire le riprese cinematografiche. Automobilisti in coda nelle vie subito adiacenti, in attesa di capire cosa fosse successo. "Nessuno ci ha avvisati". "Non si può paralizzare una città senza avvisare", è lo sfogo di alcuni residenti.

Le modifiche alla viabilità dovrebbero durare fino alle 20 di questa sera “salvo prolungamento per eventuali esigenze sceniche” si legge sull’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio.

Sempre da quanto si legge sull’ordinanza “è vietata la sosta e la circolazione di qualsiasi veicolo” nel tratto di “viale Europa, tratto compreso tra gli ingressi al parcheggio Conad, compresa la rotatoria; sul cavalcaferrovia 9 Novembre 1989 per la sua interezza e in entrambi i sensi di marcia; in via Mario Sironi tratto ricompreso tra l’ufficio postale (escluso) e la rotatoria di immissione al cavalcaferrovia 9 Novembre”.