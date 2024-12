CIVITAVECCHIA – Ladri in azione nelle zone periferiche della città.

Questa volta i malviventi hanno preso di mira una villetta di via Giovanni Maria Fattori, nei pressi di via della Madonnella - zona alta di via Terme di Traiano: si sono mossi in piena notte, approfittando del buio di una zona sprovvista di impianti di illuminazione e hanno raggiunto un’abitazione privata con il chiaro intento di ripulirla, nonostante a quell’ora fossero presenti i proprietari.

E proprio loro hanno messo in fuga i ladri, che sentendosi disturbati, hanno preferito lasciar perdere e abbandonare l’obiettivo.

Il colpo fortunatamente non è riuscito e non si sono registrate situazioni particolarmente critiche, ma rimane la paura tra i residenti della zona che ora invocano maggiore attenzione da parte del Comune.

Via Giovanni Maria Fattori è una zona scarsamente illuminata e per questo motivo le abitazioni presenti diventano un facile obiettivo per chi si dedica ai furti. E naturalmente il pensiero va alla rapina in villa messa a segno alcune settimane fa in zona Boccelle. I residenti di via Giovanni Maria Fattori, oltre a chiedere maggiori controlli, sperano in un intervento da parte del Comune in grado di migliorare le condizioni della strada.