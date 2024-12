LADISPOLI – Ancora un appuntamento con “Nati per leggere”, un evento sempre più atteso dai bambini per via delle letture a bassa voce riservati ai piccoli da 0 a 6 anni. Un progetto che ha preso sempre più piede e ideato del gruppo “Volontari Nati per Leggere di Ladispoli”. Anche questo mese, sperando di godere ancora di qualche bella giornata di sole, la prossima tappa sarà all'aperto: sabato 12 ottobre alle 15 ci sarà “Storie tra le foglie”, presso l'oasi naturale del bosco di Palo in via Corrado Melone. Nati Per Leggere, di cui la biblioteca comunale Peppino Impastato è presidio ufficiale, è il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare: spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere. «Ricordate che leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti – ricordano i promotori dell’iniziativa -, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali: un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all'ascolto e probabilmente anche un futuro lettore». L'incontro è a partecipazione libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca. «In caso di maltempo l'evento sarà annullato e rimandato a data da destinarsi», sostengono sempre i fautori dell’evento.

