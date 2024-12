TARQUINIA – Storia a lieto fine a Tarquinia dove i volontari Aeopc hanno recuperato un barbagianni e lo hanno consegnato ai guardiaparco del Lago di Vico per tramite dei guardiaparco del parco regionale Marturanum.

Tutto è iniziato con una segnalazione di un barbagianni con evidenti segni di smarrimento a Tarquinia.

Subito i volontari Aeopc, diretti dal presidente Alessandro Sacripanti, sono intervenuti per recuperarlo e metterlo in sicurezza. Nella stessa giornata il rapace è stato poi consegnato nelle mani esperte dei guardiaparco regionali del parco Marturanum che lo hanno portato presso il Centro recupero rapaci dei guardiaparco del Lago di Vico.

Una giusta rete di intervento e soccorso che ha permesso al barbagianni di avere tutte le cure veterinarie necessarie per continuare a vivere.

Come è noto il barbagianni rientra tra le specie protette, ai sensi della Legge n.157/92. Si tratta infatti di un uccello rapace molto utile all’ecosistema. Purtroppo nei secoli è stato vittima di leggende sfavorevoli e superstizioni negative che lo hanno portato ad essere non sempre gradito dall’essere umano. Nonostante ciò, chi pratica la vita contadina sa che avere un barbagianni nei dintorni è un ottimo aiuto per tenere lontani topi ed altri animali infestanti dalla casa, dall’orto, e dalla terra in generale. Dunque questo simpatico volatile in realtà è amico e collaboratore dell’uomo.

