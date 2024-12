CIVITAVECCHIA – Lavori sulla tratta Civitavecchia-Roma Aurelia oggi e giovedì, saranno possibili cancellazioni di treni nella mattinata: previsti bus sostitutivi in partenza dalla stazione di Civitavecchia. Trenitalia avvisa che alcuni treni regionali potranno essere soppressi a causa di importanti lavori di manutenzione sulla tratta, comunicazione inviata al comune il primo maggio.

La società andrà a prevedere un servizio «sostitutivo dei vari convogli ferroviari con autobus che dovranno avere a disposizione un’area idonea per effettuare la fermata per la salita e la discesa degli utenti in un luogo adiacente alla stazione ferroviaria di piazzale Matteuzzi».

La zona individuata è una porzione dell’area di parcheggio di viale della VIttoria adiacente ai binari Fs con ingresso fronte via Stegher. Per giovedì, quindi, sarà istituita la disciplina viaria di sosta vietata con rimozione negli stalli centrali dell’area dalle 6 alle 13. Lo stop ai treni dovrebbe riguardare la fascia oraria 11 - 14. Le informazioni dettagliate sui convogli sono disponibili su app Trenitalia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA