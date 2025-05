LADISPOLI - Volontari delle guardie zoofile di Fareambiente a lavoro nei giorni scorsi in via Nino Bixio, proprio davanti al consultorio. Obiettivo: liberare l’area dalle erbacce infestanti. «Più di una cittadina ci ha chiamati per la situazione davanti al consultorio», hanno spiegato sui loro canali social i volontari. Erba alta, l’immagine del degrado davanti a un luogo, «organismo che fornisce la consulenza di esperti in materia igienica e sociale: consulenza familiare, prematrimoniale, insomma aiutano le donne in questo caso».

«Ci siamo sentiti in dovere di aiutare le signore che per un qualsiasi motivo hanno bisogno di ricorrere al consultorio di via Nino Bixio, quindi questa mattina una nostra piccola delegazione è andata a togliere le erbe infestanti».

