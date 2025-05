SANTA MARINELLA – In merito alla proposta del sindaco di intitolare una via a Papa Francesco, Stefano Marino, referente della lista civica Io Amo Santa Marinella, esprime una posizione chiara: «Sono assolutamente favorevole a rendere omaggio a Papa Francesco con un gesto duraturo e significativo - dice Marino - Tuttavia, ciò che lascia perplessi è la tempistica affrettata e il metodo poco condiviso con cui si sta tentando di procedere». «Perché non aprire un vero dibattito pubblico, dando spazio ai cittadini e al consiglio comunale per esprimersi? - aggiunge Marino - Perché trasformare un atto così importante in una corsa contro il tempo che rischia di apparire come una mera speculazione mediatica?"

Marino aggiunge: "Vorrei ricordare che in Comune è da anni giacente una richiesta di intitolazione a Papa Giovanni Paolo II, rimasta senza risposta e senza alcuna azione concreta. Due pesi e due misure che confermano come questa amministrazione si muova più per esigenze di immagine che per vera volontà di costruire memoria condivisa"

La lista civica Io Amo Santa Marinella propone quindi «assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza; sondaggi consultivi per raccogliere il parere dei cittadini; discussione formale in consiglio comunale prima di ogni decisione».

«Se vogliamo onorare davvero Papa Francesco, dobbiamo farlo con trasparenza, partecipazione e serietà, non con decisioni affrettate e unilaterali», conclude Marino.

