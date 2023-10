Un servizio di controllo straordinario, denominato “Stazioni sicure”, ha interessato lo scalo ferroviario di Orte. Sono stati controllati 30 bagagli e 350 persone. Nello scorso fine settimana la polizia ferroviaria è stata impegnata nel monitoraggio dei viaggiatori in transito, effettuando controlli mirati anche mediante l’utilizzo delle apparecchiature speciali in dotazione, il metal detector, per la verifica dei bagagli al seguito.

L’attività è stata estesa pure a tutte le nove stazioni ferroviarie ricomprese nel territorio di competenza mediante pattuglie operative organizzate ad hoc.

Durante il servizio sono state complessivamente controllate, come detto, 350 persone e 30 bagagli in tutti gli scali suddetti per l’intera giornata.

L’attività ha riscosso molto successo da parte della popolazione ortana in relazione alla maggior sicurezza percepita anche in considerazione del delicato contesto internazionale.