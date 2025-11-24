SANTA MARINELLA - Proseguono a ritmo serrato gli interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale a Santa Marinella.

Il sindaco Tidei e il suo vice Andrea Amanati hanno effettuato un sopralluogo congiunto per verificare lo stato di avanzamento delle opere, focalizzandosi in particolare sull'imminente completamento della nuova stazione ferroviaria e sulla riqualificazione strutturale dell'area Ex Fungo. La nuova infrastruttura ferroviaria è ormai considerata in dirittura d'arrivo e si prepara a cambiare il volto urbano della zona. Il sindaco ha espresso soddisfazione, confermando le tempistiche di inaugurazione. «Siamo entusiasti di annunciare che la nuova stazione sarà inaugurata tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo – spiega Tidei - nonostante le sfide logistiche, i lavori stanno procedendo speditamente, con il completamento in corso delle pensiline e di tutte le opere previste. Parliamo di un'opera importante che include nuove aree di parcheggio e che è destinata a diventare una delle stazioni più belle e funzionali di tutto il Lazio. Sarà un vero e proprio biglietto da visita per la nostra città, che ne aumenterà il decoro e l'efficienza per residenti e turisti”. Il vice sindaco Amanati ha fornito il dettaglio tecnico sui due cantieri principali. “La mattinata di sopralluoghi è iniziata all'ex Fungo – afferma Amanati - abbiamo concluso il lavoro di messa in sicurezza strutturale, che era cruciale a causa di un cedimento stradale. Con il rivestimento interno del muro in tufo completato, l'area è ora stabile e possiamo procedere con la progettazione della nuova piazza urbana con parcheggi, un futuro luogo di aggregazione accessibile dalla via Aurelia”. Per quanto riguarda la stazione ferroviaria, i lavori procedono regolarmente. In questi giorni si stanno installando le pensiline lato binario 3, a copertura del nuovo sottopassaggio. Molte delle opere accessorie, come la nuova strada di collegamento con illuminazione e marciapiedi fino al parcheggio, sono quasi terminate. Entro la fine dell'anno, gran parte di queste migliorie saranno già visibili, compresa la prossima rimozione della scala metallica provvisoria e l'installazione degli ascensori”.

