CIVITAVECCHIA – Brutta avventura ieri sera alla Stazione di Civitavecchia dove oltre 750 passeggeri sono rimasti bloccati a causa di un intervento della Polizia Ferroviaria sul tratto fino a Montalto di Castro per la ricerca di una persona tra i binari. Poco dopo le 20 di ieri, infatti, un uomo ha aggredito il capotreno mentre si trovava sul convoglio, nella tratta tra Tarquinia e Civitavecchia, sulla linea Roma-Pisa, è fuggito tra i binari. Tutti i treni sul tratto sono stati conseguentemente bloccati per facilitare la caccia all'uomo e, soprattutto, evitare possibili investimenti. Diversi treni sono stati fatti convogliare su Civitavecchia, erano circa 3 quelli fermi alle 22,30 per un totale di circa 750 passeggeri. Su attivazione della Sala Operativa Regionale i volontari della Protezione civile sono intervenuti per distribuire bottigliette d'acqua ai passeggeri dei treni rimasti bloccati da diverse ore alle Stazioni di Tarquinia, Civitavecchia e Montalto. I treni sono ripartiti verso l'1 circa. Sul posto, oltre alla Protezione civile, il sindaco Ernesto Tedesco e l'assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei. Diversi i disagi riscontrati dai passeggeri oltre, naturalmente, quello dell’attesa c’è stata la partenza quasi improvvisa con diversi utenti che erano scesi al bar della Stazione che hanno visto ripartire il treno con i propri bagagli all’interno. Non è un periodo facile per la stazione cittadina che, certamente, in quanto ad organizzazione non sta brillando.

